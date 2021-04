Butique de fusões e aquisições Artica abre área de solução de capital para empresas

Com oito anos no mercado, a butique de fusões e aquisições (M&A) Artica acaba de inaugurar uma nova frente de negócios, voltada a buscar soluções de capital para empresas de médio porte e familiares fora do eixo Rio-São Paulo. Comandada pelo ex-Alvarez & Marsal, Thiago Lobato, a área vinha sendo gestada há algum tempo. A crise de liquidez entre as empresas menores por conta da pandemia, porém, deu o impulso final à iniciativa. O Artica, que aparece entre os primeiros nomes em rankings de M&A, assessorou, por exemplo, as quatro aquisições feitas este ano pela Locaweb, que estreou na B3 em 2020.

A proposta do Capital Solutions, como é chamado o novo braço de negócio, é buscar instrumentos e estruturas de captação no mercado de capitais e assessorar as companhias na reorganização de seus passivos, bem como para ofertas de ações em Bolsa. A Capital Solutions mira empresas com faturamento de R$ 200 milhões a R$ 1,5 bilhão, em setores intensivos de capital como o agronegócio, rodovias, energia, saneamento, gás e real estate.

