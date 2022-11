BV avança em estratégia para atrair novatas ao mercado de renda fixa

Com a estratégia de atrair novos emissores para o mercado de capitais, o BV vai dobrar esforços no ano que vem para apresentar empresas menores – e que nunca captaram recursos antes nesse mercado – aos investidores de renda fixa. No ano passado, das cerca de 50 operações de emissão de títulos de dívida, como debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e imobiliário (CRI), 10 foram de estreantes. Este ano, a meta é fechar com outras dez novas empresas que jamais deram as caras na Faria Lima.

“O mercado de renda fixa não consegue mais rodar em cima de meia dúzia de nomes”, diz Yuri Ramos, superintendente de Corporate & Investment Banking do banco BV. Por isso, a estratégia é oferecer essas opções aos investidores, em captações de debêntures ou fundos de recebíveis que costumam ficar entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões. São nomes como a Fazendão, uma das maiores empresas do agronegócio da região central do Brasil, ou a Cibra, uma das líderes em fertilizantes ou ainda a Copasul, uma das grandes cooperativas do Mato Grosso do Sul.

Captação dos fundos de renda fixa foi de R$ 95 bi de janeiro a setembro

Demanda para os papéis existe. Os fundos de renda fixa tiveram captação líquida de R$ 94,7 bilhões de janeiro a setembro, depois do ingresso de R$ 215 bilhões em 2021.

Com faturamento anual entre R$ 300 milhões e R$ 1,5 bilhão, muitas estão no interior do Brasil e se acham despreparadas para enfrentar a Faria Lima, coração do mercado de capitais em São Paulo. Por isso, costumam se financiar via empréstimo com bancos.

Muitas vezes, as conversas duram até um ano para que as empresas estejam prontas para mostrar balanços e responder às perguntas dos investidores em roadshows, segundo Ramos. Mas é um trabalho que faz muito sentido, especialmente para as companhias com balanço suficiente para acessar recursos a um custo mais baixo e prazo mais longo para pagamentos do que as linhas bancárias. Além disso, essas operações abrem portas para transações futuras com a empresa, diz Rogério Monori, diretor executivo de Corporate, Investment Banking & Tesouraria do BV.

Emissão de dívida é aprendizado antes de eventual IPO

De acordo com eles, a emissão de dívida deveria ser o primeiro passo de uma empresa sem experiência no mercado de capitais, antes de uma operação maior, como uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Uma emissão é o primeiro contato com o mercado e permite desenvolver experiência de divulgação de informações da empresa e com reuniões com grupos de grandes investidores, afirma Ramos.

