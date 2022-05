BV monitora exterior para captar pelo menos US$ 300 mi em títulos de dívida

O BV está monitorando o mercado externo para realizar uma captação de pelo menos US$ 300 milhões em bonds (títulos de dívida) com o objetivo de recomprar bonds perpétuos do mesmo montante. Embora os bonds sejam perpétuos, existe uma opção de recompra em dezembro, a qual normalmente todas as companhias que emitem papéis sem data de vencimento definida exercem. A percepção do banco é de que o momento é favorável para emitir um novo papel. “Estamos monitorando o mercado em relação à estratégia de renovação dos bonds”, comentou o presidente do BV, Gabriel Ferreira.

Banco busca manter liquidez em cenário macro complicado

A opção de não utilizar o caixa para recomprar os papéis está relacionada à postura adotada pela instituição de preservar seu balanço e manter liquidez para o cenário complicado deste ano. Desde o ano passado, o BV tirou o pé das concessões no segmento de veículos e mantém a proteção de sua carteira de crédito contra possíveis calotes acima do patamar histórico de 2020. Paralelamente, tem diversificado as opções de seu funding, especialmente por meio de ofertas de CDBs e letras financeiras que, com a alta da Selic, estão atraentes para as pessoas físicas.

