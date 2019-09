C6 abre mais de mil contas em 15 min da pré-venda do show da Taylor Swift

O show da cantora pop Taylor Swift atraiu olhares para o C6 Bank, banco lançado em agosto por ex-sócios do BTG Pactual. Mais de mil contas com o cartão C6 Bank Mastercard foram abertas na instituição nos primeiros 15 minutos após o anúncio da pré-venda dos ingressos, que será exclusiva para clientes do C6. Na esteira da divulgação, o banco alcançou o segundo lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. A cantora norte-americana virá a São Paulo em julho de 2020. O show na capital paulista será o único na América do Sul dessa turnê.

