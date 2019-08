C6 Bank, de ex-BTG, negocia balcão de seguro

O C6 Bank, banco digital criado por ex-executivos do BTG Pactual, negocia o seu balcão de seguros. Um convite a potenciais interessados, seguradoras e resseguradoras, foi feito há menos de um mês. O lançamento do banco é na próxima segunda-feira, dia 05, quando, inclusive, o C6 pode já anunciar alguma parceria para desenvolver o braço de seguros.

O C6 não quer vender seu balcão em troca de recursos como, por exemplo, está fazendo a Caixa Econômica Federal. A ideia do novato é identificar um parceiro para atuar juntamente com a sua seguradora e que seja capaz de incrementar o portfólio junto aos clientes, seja por meio de investimento em tecnologia ou expertise no assunto. Procurado, o C6 Bank não comentou.A investida de bancos digitais em seguros pode trilhar uma nova avenida de crescimento para o setor sob a ótica do bancassurance, produtos securitários vendidos via canais bancários. O Inter, por exemplo, já seguiu este caminho.

