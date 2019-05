C6 Bank, de ex-BTGs, e catarinense Nexxera se aliam

A catarinense Nexxera, que atua na troca de informações entre empresas e bancos, e o banco digital C6 Bank, de egressos do BTG Pactual, se aliaram. Na mira da união, estão pequenas e médias empresas e também pessoas físicas. A parceria, que deve ser anunciada hoje, prevê o desenvolvimento conjunto de serviços customizados para ambos os públicos, como sistemas de gestão de fluxo de caixa e soluções de pagamento digital.

Ficha. Com mais de 2,5 bilhões de transações financeiras no ano, a Nexxera está presente em todas as capitais brasileiras e possui ainda um escritório de representação nos Estados Unidos. O C6 Bank, fundado por Marcelo Kalim e Leandro Torres, ambos ex-BTG Pactual, prepara seu lançamento oficial para os próximos meses, após ter recebido aval do Banco Central, em janeiro último, para operar. O banco digital vai atuar junto a pessoas físicas e jurídicas.