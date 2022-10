C6 Bank inicia expansão para acomodar 1,9 mil novos funcionários

O C6 Bank deu início à sua expansão com a ocupação de um espaço em novo prédio na Avenida Nove de Julho, na capital paulista, mesmo endereço onde está a sua sede. Dois novos espaços estão sendo ocupados, um deles ainda este ano, para abrigar os 1,9 mil novos funcionários. Contratados este ano, eles dobraram o quadro do banco.

Expansão vem após JPMorgan aportar R$ 10 bi no banco digital

Fundado em 2019 por ex-sócios do BTG Pactual, a expansão do C6 segue-se a uma injeção de capital da ordem de R$ 10 bilhões do banco norte-americano JPMorgan, que passou a ter 40% do da instituição. Com 20 milhões de clientes, o C6 Bank está avançando principalmente na área de investimentos e atendimento à alta renda. Até o fim do ano, o banco vai contratar cerca de 300 pessoas para atuar nessas duas frentes e na operação de pessoas jurídicas.

