C6 Bank terá área de pesquisa e Felipe Salles será o economista-chefe

O C6 Bank contratou o economista Felipe Salles, ex-Itaú BBA, para montar nos próximos meses a área de pesquisa no banco, destinada à produção de análises, projeções e publicações relacionadas às principais tendências macroeconômicas. O departamento será estruturado do zero por Salles, que será o primeiro economista-chefe da instituição. Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre pela PUC-RJ, Salles também passou pela Axio Investimentos.

