C6 Participações compra plataforma de câmbio

A C6 Participações, do mesmo grupo do C6 Bank, comprou a Besser Partners, marketplace de soluções de câmbio para pessoas físicas e jurídicas que permite ao cliente acessar diversos bancos usando uma única plataforma. O negócio segue-se à aquisição, pela C6 Participações, da empresa de soluções de pagamento para varejistas NTK Solutions, que passou a se chamar PayGo. A Besser também terá outro nome e, gradualmente, passará a compartilhar a marca C6 Bank, banco que operará como marketplace, no modelo de arquitetura aberta (com distribuição de produtos de terceiros).

Plano B

O C6 Bank, banco digital, aguarda a licença operacional do Banco Central para dar início a suas operações. Foi formado no meio deste ano pelos ex-sócios do BTG Pactual, Marcelo Kalim, Carlos Fonseca e Leandro Torres.

