C&A contrata bancos para IPO no Brasil

A varejista holandesa C&A iniciou a contratação dos bancos para seguir em frente com a abertura de capital de sua subsidiária no Brasil. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode ocorrer ainda neste ano, quando se unirá na bolsa brasileira com concorrentes como Riachuelo e Lojas Renner, que já têm ações listadas. A companhia é controlada pela Cofra Holding, baseada na Suíça. No Brasil, a rede está presente há mais de 40 anos e tem mais de 280 lojas. O faturamento anual da varejista no Brasil é estimado em R$ 5 bilhões. Esse não é o primeiro movimento da C&A em busca de investidores. No passado, a varejista sondou fundos de private equity, como o Advent, que já tem experiência com o setor. Procurada, a C&A disse não comenta “rumores e especulação de mercado”.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter