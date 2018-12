C&A investe em inteligência artificial e realidade virtual aumentada

A C&A tem aumentado suas iniciativas para avançar no varejo 4.0. Seu mais recente investimento é em inteligência artificial na organização de estoques. O sistema da rede varejista aprende os gostos e as necessidades do consumidor em cada região do País, de acordo com as estações do ano, conforme a venda em relação ao estoque. Direciona automaticamente as roupas mais pedidas para cada mercado, reduzindo erros na distribuição. Hoje, o sistema já responde pela alocação de 20% dos produtos.

Desfile virtual. Desde setembro, a rede também lança algumas de suas coleções por realidade virtual aumentada. O cliente, por meio do seu celular, lê o QR Code da roupa ou da arara e são exibidos vídeos com sugestões de diferentes combinações das peças. A C&A implantou ainda o sistema de compras pela rede e retirada nas lojas, hoje usado por 20% dos clientes do comércio eletrônico.

