C & A não paga aluguel de março de sua sede em Alphavile

A rede varejista de moda C&A não pagou seu aluguel referente ao mês de março não de suas lojas que estão fechadas por conta da pandemia, mas de sua sede, em Alphaville. A C&A ocupa dois conjuntos comerciais, cujo proprietário é um fundo imobiliário administrado pela Rio Bravo. A gestora disse, em comunicado ao mercado, que analisou os demonstrativos financeiros da C&A e o entendimento foi de que há grande solidez em sua situação econômico-financeira. Assim, o pagamento do aluguel poderia ter sido feito.

Renda. O fundo possui 15 mil cotistas, dentre pessoas físicas, fundos de previdência e instituições privadas. A Rio Bravo disse que aproximadamente 39% das cotas são detidas por pessoas físicas com mais de 60 anos e destacou que fazem parte do grupo de risco do covid-19. Procurada, a C&A destacou que “entende o momento atual e está buscando opções para manter as relações comerciais saudáveis com seus parceiros”.