C&A segue com IPO e quer precificar no fim de outubro

A varejista C&A, depois das conversas preliminares com investidores, seguirá com os planos de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e pretende precificar a ação para seu lançamento na B3 no fim de outubro. Para isso, a companhia holandesa deverá atualizar o prospecto de sua oferta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 04 de outubro, sexta-feira da próxima semana. A empresa, que busca ser avaliada em aproximadamente R$ 5 bilhões no IPO, não impressionou os investidores, ao menos nas primeiras reuniões. Isso porque a empresa, na visão desse público, não cresce há sete anos. Enquanto isso, a Renner, concorrente já listada, tem números muito mais promissores. Procurada, a C&A disse que não comenta rumores de mercado.

