C&A vai abrir mini lojas em metrôs e terminais de ônibus

A C&A vai inaugurar mini lojas em terminais de ônibus e metrô para vender produtos licenciados de filmes e personagens. A primeira loja neste modelo foi aberta ontem, no Terminal de Ônibus Tatuapé, por onde circulam diariamente cerca de 180 mil pessoas. Até o fim do ano, serão mais dois lançamentos, um na estação Santana, na Zona Norte, e outro na parada do Carrão, na Zona Leste; além de um espaço dentro da galeria da estação São Bento do Metrô.

Fluxo. O público potencial desses quatro novos pontos seria, segundo a empresa, de cerca de 500 mil pessoas por dia. A expectativa é expandir o formato, levando-o para novos endereços com grande circulação e a outros Estados.

Estratégico. Com a medida, a C&A diversifica seu portfólio de lojas dá passos para não depender exclusivamente de shoppings. Segundo Ciro Neto, diretor de desenvolvimento e expansão da C&A Brasil, não é um movimento de troca, mas de complementaridade.

Clique e retire. Além disso, a varejista estuda usar esse novo modelo como uma forma de entregar produtos comprados nas plataformas digitais, serviço que deve estar disponível a partir de 2021. A estratégia lembra os armários para retirada de produtos em estações de metrô já usadas por empresas como a Lojas Americanas. A retirada já é possível em lojas da C&A em shoppings.

