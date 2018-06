A Cabify, plataforma de mobilidade, fechou parceria no Brasil com a Adyen, empresa global de processamento de pagamentos de origem holandesa. Presente em oito cidades brasileiras, a Cabify cresceu seu faturamento em 20 vezes no ano passado em relação a 2016, tendo mais de 3 mil clientes no mercado corporativo. Entre outros clientes da Adyen estão a Netflix, Amaro e Dafiti.

