Cabify quer encerrar o ano com o dobro do tamanho, incluindo patinetes

Coluna do Broadcast

O Cabify, startup de origem espanhola, pretende dobrar de tamanho até o fim de 2019, com a expansão de seus serviços de transporte para os patinetes elétricos. O aluguel estará sob o chapéu da Movo, empresa do mesmo grupo do unicórnio, que terá escritório próprio em São Paulo. O recrutamento está a todo vapor e neste segundo semestre o Cabify quer espalhar patinetes nas quatro maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.