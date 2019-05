Cacau show estuda abrir lojas e comprar operações fora do país

Coluna do Broadcast

A Cacau Show está planejando expandir seus negócios para outros países, o que pode ocorrer por meio da abertura de lojas da própria marca ou por meio de aquisições. No radar estão, principalmente, países da América do Sul como Colômbia e Argentina. A ideia de internacionalização empolga o fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, mas um limitador para esse passo tem sido a dificuldade de mapear empreendedores considerados qualificados para fazer deslanchar uma rede de franquias. Já do ponto de vista financeiro, a companhia entende que tem liquidez suficiente para bancar a investida lá fora sem a necessidade de empréstimos.