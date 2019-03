As empresas brasileiras perderam, em média, US$ 7,2 milhões com cada ciberataque ocorrido ao longo de 2018 em setores como varejo, bancário e de serviços públicos. O dado aparece em um levantamento feito em 11 países pela Accenture e pelo Ponemon Institute, que realizaram mais de 2,6 mil entrevistas com representantes de 355 organizações.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+