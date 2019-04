Cafezinho após almoço representa 10% do valor da refeição, calcula Ticket

O tradicional cafezinho consumido após o almoço corresponde a 10% do preço de uma refeição completa. A constatação é da Pesquisa+Valor, apoiada pela Ticket, do setor de benefícios. O café custa em média R$ 3,40, e pode chegar a R$ 5 se for consumido no modo expresso em restaurantes à la carte. O mais barato é o de coador, que, em restaurantes com prato comercial, sai a R$ 2,26.

Pechincha. O café de coador mais barato do Brasil é encontrado na região Centro-Oeste, que sai por R$ 1,03, enquanto o valor do expresso é de R$ 4,71. No Sudeste, o trabalhador paga R$ 4,27 no expresso e R$ 2,25 no de coador. Já no Sul, o valor médio fica em R$ 4,14 o expresso e R$ 2,71 o de coador; no Nordeste, R$ 4,19 e R$ 2,16; e no Norte, R$ 4,13 e R$ 2,51, respectivamente.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+