Caffarelli veste camisa da Cielo e defende ataque à PagSeguro

Coluna do Broadcast

O novo presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, mencionou a PagSeguro, do Uol, em seu primeiro discurso a funcionários da adquirente. Nada do tradicional terno e gravata que vestia quando presidia o Banco do Brasil.

O executivo começou na segunda-feira, 5, na Cielo, controlada pelo próprio BB juntamente com Bradesco, vestindo literalmente a camisa com a marca e cor da adquirente. Aos 1.700 participantes, uns presentes fisicamente outros por vídeo, disse: “Vamos para cima da PagSeguro”. Na sequência, foi ovacionado pelos colaboradores. Procurada, a Cielo não comentou.