Cai índice de satisfação do brasileiro com o trabalho

Até setembro, o brasileiro estava menos feliz com o trabalho do que no ano passado. É o que mostra o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT), que caiu 16% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2017. O índice ficou em 6,22, em uma escala de 0 a 10, enquanto no ano anterior havia sido de 7,42 pontos. Segundo Fernando Cosenza, vice-presidente de marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos, o principal motivo foi a incerteza econômica com a eleição, que resultou em menos investimentos. (Cristiane Barbieri)

