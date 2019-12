Caixa adia anúncio de parcerias em seguros para 2020

A Caixa Econômica Federal adiou para 2020 a conclusão da seleção de parceiros na área de seguros. A expectativa inicial do banco público era divulgar os nomes das empresas selecionadas ainda este ano, antes do Natal, mas o trâmite junto ao órgãos de fiscalização atrasou, empurrando o anúncio para o próximo ano. Há um esforço da Caixa de fazer a divulgação no início de janeiro, sobretudo, na primeira semana. Antes, contudo, terá de acertar os pontos junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Nos bastidores, dizem que faltam apenas votos internos e o processo seria simples. Os mais pessimistas, porém, acham difícil que a Caixa consiga acertar tudo para que o anúncio dos parceiros ocorra no início de janeiro diante da complexidade da operação, espelhada nos moldes da BB Seguridade, do Banco do Brasil.

Passaporte. A escolha dos futuros parceiros é determinante para que a Caixa Seguridade, holding na qual estão as operações de seguros do banco público, liste suas ações na Bolsa brasileira. Com o atraso na escolha dos sócios, a oferta pública inicial de ações, prevista para fevereiro, pode ser jogada mais adiante.

Sem crise. A orientação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, vai nessa linha. Ele tem dito que é melhor atrasar a abertura de capital em troca de boas negociações. A Caixa procura parceiros em oito linhas de negócios, além das três que já havia acertado com a sócia francesa CNP Assurances, atual ‘dona’ do balcão de seguros do banco público. Procuradas, a Caixa e a sua seguradora não comentaram.

Notícia publicada no Broadcast dia 23/12/2019

