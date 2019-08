Caixa adia prazo para ofertas não-vinculantes de balcão de seguros

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, adiou o prazo para envio das propostas não-vinculantes. Interessados têm agora até o dia 03 de setembro para fazerem seus lances para os segmentos de assistência, automóvel, capitalização, consórcio, saúde, odontologia, grandes riscos, habitacional e residencial. Até então, o processo estava dividido em duas fases, sendo uma delas com prazo que se encerrava na última sexta-feira, dia 23, e a outra no dia 27 de agosto. Agora, interessados terão mais tempo para preparar suas propostas, das quais serão selecionados quatro players para a próxima fase.

Dominó. A dilatação do período para envio de lances deve atrasar ainda mais a conclusão da venda de balcão de seguros da Caixa. Questionamentos por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) têm prolongado a venda de ativos do banco público. Diante disso, a Caixa já considera levar sua primeira empresa à bolsa em 2020, mas, no caso da seguridade, ainda vai tentar até o fim deste ano. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou.

