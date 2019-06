Caixa atrai cerca de 20 interessados em 2ª rodada do balcão de seguros

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, atraiu cerca de 20 interessados na segunda rodada do seu balcão de seguros, superando a primeira que contou com mais de 15 players. Em paralelo, faz reuniões individuais para esclarecer dúvidas dos possíveis futuros parceiros. Os interessados devem receber uma nova gama de informações para dar suporte às propostas não-vinculantes, previstas para julho.

Baile todo. A carteira de grandes riscos foi a que atraiu mais players. Dentre eles, estão nomes como a líder do segmento, a americana Chubb Seguros, o ressegurador brasileiro IRB Brasil Re, as suíças Zurich e Swiss Re, que no Brasil tem parceria com a Bradesco Seguros, a italiana Generali, a japonesas Tokio Marine, dentre outras.

Foco. Em saúde e odontologia, a Caixa atraiu nomes como SulAmérica, Amil, Hapvida e NotreDame Intermédica. A holding busca um parceiro de distribuição para atuar com foco regional. Estaria descartada uma atuação nacional.

Cronograma. O prazo para assinatura dos contratos de exclusividade (NDA, na sigla em inglês) junto ao Morgan Stanley, que assessora a reestruturação do balcão de seguros da Caixa, terminou na última segunda-feira, dia 10. A primeira etapa da venda do canal foi feita em duas rodadas, em um movimento que antecede a abertura de capital da Caixa Seguridade, prevista para o segundo semestre. Desta vez, foram ofertados os negócios de seguros de grandes riscos, saúde, odontologia e assistências 24 horas.

Procurada, a Caixa Seguridade não comentou. As empresas mencionadas também não se manifestaram.

