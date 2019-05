Caixa atrai IRB, BB e várias estrangeiras para seguros

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, atraiu o ressegurador IRB Brasil Re, a BB Seguridade e várias estrangeiras na disputa pelo seu balcão. Entre as estrangeiras, estão nomes de peso como as alemãs Allianz e HDI, a japonesa Tokio Marine, a norte-americana Chubb e ainda a italiana Generalli. A atual sócia da Caixa, a francesa CNP Assurances, também está na disputa com as áreas oferecidas ao mercado. A Caixa busca um parceiro externo que poderá usar os canais de venda do banco para oferecer produtos e serviços. Em jogo, estão os negócios de seguro de automóvel, habitacional e residencial, consórcio e capitalização. O movimento antecede a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que será lançada ainda neste ano.

Joia da coroa. Tanto o IRB quanto a Caixa Seguridade teriam entrado na concorrência pelo ramo de seguro habitacional e residencial, tido como o mais promissor uma vez que a Caixa é líder do crédito imobiliário, com quase 70% de participação. No caso da BB Seguridade, a companhia participa da concorrência por meio de suas subsidiárias, a Brasilseg e o braço de capitalização Brasilcap. A HDI só vai disputar automóvel. A Allianz, que tenta aumentar seu tamanho no Brasil, quer os quatro ramos incluindo consórcio. Tokio, Chubb e Generali têm interesse em seguro habitacional e residencial. Ainda na disputa estão o Icatu e o Bradesco, de olho em capitalização. Procuradas, as empresas mencionadas não comentaram.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+