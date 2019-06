Caixa atrai pesos pesados do setor de saúde em concorrência

Coluna do Broadcast

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do banco estatal, atraiu cerca de 20 interessados na segunda rodada para oferta do canal de venda de seguros da instituição, superando a primeira que contou com mais de 15 nomes. A carteira de grandes riscos foi a que atraiu mais interessados. Dentre eles, estão Chubb Seguros, IRB Brasil Re, Zurich, Swiss Re, Generali, Tokio Marine, entre outras.

Foco. Em saúde e odontologia, a Caixa atraiu nomes como SulAmérica, Amil, Hapvida e NotreDame Intermédica. A holding busca um parceiro de distribuição para atuar com foco regional. Estaria descartada uma atuação nacional. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou. As empresas mencionadas também não se manifestaram.