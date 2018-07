Caixa começa a emitir cartões internacionais com bandeira Elo

Em meio aos esforços de melhorar suas receitas com outros produtos além do crédito tradicional, a Caixa Econômica Federal vai começar a emitir cartões internacionais da bandeira Elo, da qual é sócia juntamente com Bradesco e Banco do Brasil. Era o único banco dos três que ainda não tinha dado tal passo, mesmo que a marca estivesse apta a ser aceita no exterior desde meados de 2015, quando fechou acordo com a norte-americana Discover. Para divulgar o feito, Caixa e Elo apostaram em uma série especial com programas gravados em locais emblemáticos de Nova York, como Linconl Square, Union Square e Brooklyn.

Antes tarde do que nunca

Embora o avanço com a Elo seja mais tardio do que o de seus concorrentes, o banco público tenta recuperar o tempo perdido. Para isso, está criando uma nova empresa com foco no setor de meios de pagamentos e espera tirá-la do papel ainda em 2018.

