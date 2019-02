Caixa conquista primeiro IPO e vai repetir estratégia de grandes bancos

O nome de um banco na lista dos assessores da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos da JSL, chamou atenção: Caixa Econômica Federal. Mesmo com o grupo já fechado, a instituição pública conseguiu entrar para o sindicato responsável pela operação. É a primeira oferta que o banco aparece como assessor financeiro.

Contrapartida. A Caixa quer replicar a mesma estratégia que grandes bancos como Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil adotaram no passado, utilizando seu balanço, ou seja, o fato de ofertar crédito a empresas para emplacar receitas em outras frentes. O braço de banco de investimento é um deles. A Caixa mira ainda segmentos como os de seguros e cartões.

Capitão. O ex-UBS André Laloni será o responsável por colocar a estratégia da Caixa em prática sob o olhar do novo presidente do banco, Pedro Guimarães. Ele foi selecionado, conforme antecipou a Coluna do Broadcast, em janeiro, para assumir a vice-presidência de Finanças e Controladoria da instituição. Por falar nisso, os novos vice-presidentes do banco público tomaram posse ontem, dia 25. Procurada, a Caixa não comentou.

