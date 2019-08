Caixa contrata bancos e dá pontapé em venda de R$ 3,3 bi em ações do BB

Em outra frente, a Caixa deu o pontapé para lançar uma oferta subsequente (follow on) de suas ações detidas no Banco do Brasil (BB) no fim de setembro, conforme antecipou a Coluna na manhã de ontem. Pela cotação de R$ 48,50, a operação pode alcançar cerca de R$ 3,3 bilhões. A fatia está nas mãos do Fundo de Investimento do FGTS.

Juntinhos. Também na segunda, a Caixa fechou o sindicato de bancos que estruturará a operação. Foram mandatados JPMorgan, Credit Suisse, Itaú BBA, XP Investimentos, além do próprio BB e Caixa, que será líder da operação. A União e o próprio BB também podem embarcar na oferta, o que mais que dobraria o montante do follow on. Neste ano, a Caixa já vendeu R$ 10 bilhões em operações na bolsa envolvendo fatias na estatal Petrobrás e no IRB Brasil Re. Vale lembrar que o banco público ainda detém 3% do ressegurador por meio do FIP Barcelona.

