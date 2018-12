Caixa e CNP adiam pedido a reguladores para nova parceria em seguros

Coluna do Broadcast

A Caixa Econômica Federal, por meio de sua seguradora, postergou o pedido junto aos órgãos reguladores para a nova parceria firmada com a sócia francesa CNP Assurances. Os documentos iriam ser protocolados ainda esta semana, mas o trâmite foi paralisado por orientação da futura gestão do banco público que deseja rever o negócio da venda do balcão de seguros.

Pesou

A notícia caiu como uma bomba junto aos franceses. Agora, a CNP tenta convencer a sócia a reconsiderar a decisão e protocolar os pedidos ainda este mês.

Contra o feiticeiro

Na prática, a CNP estava demorando para dar sequência ao processo legal do novo acordo em uma tentativa que foi vista por interlocutores como uma forma de postergar o pagamento de R$ 4,65 bilhões pela revisão do contrato. Com a decisão da futura gestão da Caixa, o feitiço virou contra o feiticeiro. Procuradas, Caixa e CNP não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +