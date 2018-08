Caixa e CNP avançam em negociação e preparam anúncio para o fim do mês

Finalmente o imbróglio em torno da reestruturação do balcão de seguros da Caixa Econômica Federal está perto de um desfecho. O banco público, por meio da sua seguradora, a Caixa Seguros, e a sócia francesa CNP Assurances teriam chegado a um meio termo. Os novos contratos já estariam fechados, faltando apenas a assinatura e o anúncio do futuro molde da sociedade, previstos para ocorrerem entre o final do mês e o início de setembro, após a volta das férias escolares na França. Caixa Seguros e CNP Assurances negociam a renovação antecipada da parceria nos segmentos de seguro de vida, previdência privada e prestamista, que garante o pagamento de prestações. O contrato em vigor termina só em 2021, mas o banco público precisa revisá-lo para dar sequência à reestruturação do seu balcão de seguros.

Será? Falando nisso, a expectativa é de que a venda dos demais ramos de seguros da Caixa possa ocorrer ainda este ano. Em paralelo à CNP, o banco negocia outras duas sociedades no mercado, sendo uma com foco em seguro habitacional e consórcio e outra de automóvel, rural, residencial e patrimonial, além do ramo de capitalização. A instituição chegou a receber ofertas não vinculantes para os ativos, mas o processo foi paralisado diante da negociação com a CNP.

Grand finale. O passo final é a abertura de capital da Caixa Seguridade, holding que concentrará todas as empresas de seguros do banco público, nos moldes da BB Seguridade, do Banco do Brasil. Mas isso, só para 2019. Procurada, a Caixa informou que as negociações continuam e que o mercado será comunicado quando da assinatura de documentos vinculantes. A CNP também afirmou que as discussões com a Caixa seguem para concluir um futuro acordo de distribuição.