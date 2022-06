Caixa espera ultrapassar R$ 1 bi em linha de crédito ESG

A Caixa Econômica Federal (CEF) espera emprestar mais de R$ 1 bilhão, ao longo do próximo ano, em uma nova linha de crédito para empresas com apelo ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança). Lançado ontem (21), o produto poderá financiar a instalação de sistemas de micro e minigeração de energia por fontes renováveis e filtragem de gases ou partículas, entre outros.

“Há demanda grande em placas solares, tratamento de efluentes líquidos e de resíduos sólidos”, disse ao Broadcast o presidente do banco público, Pedro Guimarães. De acordo com ele, além dos ganhos de imagem, as empresas melhoram o balanço ao reduzir custos com energia, por exemplo.

A nova linha financiará 100% dos investimentos dos projetos, com prazo de 72 meses e 24 meses de carência. O período entre a concessão e o primeiro pagamento é suficiente, segundo ele, para que os projetos “se paguem”. Empresas de todos os portes poderão solicitar os recursos, mas Guimarães afirma que a maior demanda deverá vir das menores.

Banco financia instalação de placas fotovoltaicas

A Caixa já oferece uma linha de crédito pessoal para a instalação de placas fotovoltaicas, assim como alguns bancos privados, e tem produtos para que pequenas e médias empresas aumentem a eficiência energética e melhorem a destinação de resíduos. Um dos públicos com o qual há maior apelo, de acordo com Guimarães, é o de produtores rurais. O segmento agro, liderado pelo Banco do Brasil, é uma das prioridades da Caixa.

O banco público também dará condições melhores, como redução de taxa, em empréstimos que utilizam recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), destinado a Estados e municípios. O desconto se dará por meio de um selo atribuído a cada cidade pela CEF, de acordo com a maturidade nos eixos ambiental, social, de governança e climático.

A linha tem giro de cerca de R$ 6 bilhões ao ano, garantia dos fundos de participação de Estados (FPE) e municípios (FPM) e também do Tesouro.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 22/06/22, às 16h41

