Caixa inicia semana que vem reuniões para IPO de R$ 15 bi de Seguridade

A Caixa vai dar ritmo à abertura de capital de sua holding de seguros, a Caixa Seguridade, a partir da próxima semana. A oferta inicial pode alcançar R$ 15 bilhões – se confirmada, será a maior da história da Bolsa brasileira. O lançamento dos papéis significará, ainda, a retomada do processo de vendas de ativos iniciado pela Caixa no ano passado, uma das prioridades do banco comandado por Pedro Guimarães. As reuniões preliminares para a oferta inicial com potenciais investidores, o chamado pilot fishing, no jargão de mercado, começam segunda-feira. Na documentação atualizada para a emissão, além de trazer os números do segundo trimestre, a Caixa Seguridade adicionou itens sobre a covid-19, reforçando o processo de rápida digitalização ao longo dos últimos meses, dada a necessidade de operacionalização do auxílio emergencial.

À frente. A oferta inicial da Caixa Seguridade caminha para ultrapassar o valor alcançado pela BB Seguridade, de R$ 11,4 bilhões em 2013, quando o Banco do Brasil fez o mesmo processo ao levar à Bolsa seu braço de seguros.

Tração. Além da Caixa Seguridade, o banco público ainda levará a mercado a Caixa Cartões. A instituição também está estruturando seus negócios na área de gestão de recursos e loterias – ambas estão no rol de ativos a serem vendidos. A Caixa já vendeu, nesse processo de desinvestimento, ações que detinha na Petrobras, IRB Brasil Re, Banco do Brasil e Banco Pan.

Ta aí. No Pan, aliás, a Caixa já tem sindicato de bancos para vender as suas ações preferenciais, em venda em bloco em leilão na Bolsa. Procurada, a Caixa não comentou.

