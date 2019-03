Caixa não tem previsão para assinar contrato Faixa 1 do MCMV com governo

A Caixa Econômica Federal indicou que não há previsão sobre quando será assinado o contrato de 2019 com o governo federal para liberação de recursos que serão usados na contratação de novos projetos na faixa 1, do programa Minha Casa Minha Vida.

Incômodo. Embora o banco público venha reafirmando seu papel social junto ao público de baixa renda, já causa incômodo no setor imobiliário a demora na retomada do programa. Para a Caixa, no entanto, o processo está dentro do prazo. A Faixa 1 atende as famílias mais pobres, com renda mensal de até R$ 1,6 mil e conta com subsídio do Orçamento Geral da União, que cobre até 90% do valor do imóvel.