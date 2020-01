Caixa negocia parcerias na Índia e marca retorno para os próximos meses

Foto: Alan Santos/PR

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, conheceu modelos e oportunidades de parcerias internacionais no financiamento a projetos de energia renovável, pesquisa agropecuária, em especial etanol, e defesa para empresas brasileiras durante missão oficial do presidente Jair Bolsonaro à Índia. A Caixa também busca aproximação com os bancos locais, em especial o State Bank of India. Com escala semelhante, o foco é financiar o comércio exterior das empresas indianas. Parece que a visita deu samba.

Baixo. O fluxo de US$ 7 bilhões no comércio exterior entre Brasil e Índia é considerado muito baixo. A expectativa é dobrá-lo até 2022, chegando a US$ 50 bilhões em 10 anos

Esticada. Uma nova visita à Índia de Guimarães e executivos da Caixa já estaria agendada para os próximos meses. Na agenda, está em estudo ainda destinos como China e Paquistão. O intuito é conhecer as operações locais de microcrédito e de meios de pagamentos, de olho em negócios que o banco público quer deslanchar no Brasil.

De volta. Guimarães volta da viagem à Índia hoje, dia 28. Assim, anúncios relevantes na área de seguros, que estavam em banho-maria, devem voltar a acontecer uma vez que são essenciais para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade.

Notícia publicada no Broadcast no dia 27/01/2020, às 14:07:36

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter