Caixa seguradora, alvo de privatização, bate resultado anual em previdência

A Caixa Seguradora, um dos ativos a ser privatizado pelo novo governo, bateu o resultado do ano passado no segmento de previdência apenas nos nove primeiros meses de 2018, mesmo com o momento desafiador do setor, por conta da queda dos juros. Foram R$ 11,8 bilhões, aumento de 38% ante o mesmo período do ano passado. O valor representa todo o faturamento de 2017. As reservas de previdência cresceram 25%, chegando a R$ 56,3 bilhões.

