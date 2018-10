Caixa Seguradora aposta em análise de dados no seguro de vida

Enquanto não conclui a busca por novos sócios, a Caixa Seguradora segue reforçando o investimento em tecnologia. Neste contexto, modernizou o modelo de análise e precificação de riscos de seguros, que passou a usar dados (big data). Tradicionalmente, as seguradoras fazem essa análise por meio da declaração pessoal de saúde (DPS), na qual o cliente responde perguntas sobre seus hábitos, estilo de vida e histórico de saúde. Mas esse formato não permite uma análise precisa dos riscos. A partir do big data, a aposta da Caixa é aumentar as vendas no seguro de vida.

