Caixa Seguradora vê faturamento em previdência saltar mais de 60% em 2017

Próxima de assinar uma nova joint venture com a sócia francesa CNP Assurances, a Caixa Seguradora viu seu faturamento em previdência privada saltar 62% em relação a 2016, para R$ 11,9 bilhões. As vendas de novos planos cresceram ainda mais. Foram R$ 7,8 bilhões, alta de 72% ante 2016. Já as reservas apresentaram expansão de 29%, ultrapassando os R$ 47 bilhões.

Agora vai?

Além do segmento de previdência, a nova sociedade entre Caixa e CNP contemplará também os ramos de seguro de vida e prestamista (que cobre pagamento de prestações de financiamentos). A expectativa é de que a assinatura do contrato ocorra nesta segunda-feira, dia 22. Em paralelo, a francesa também disputa os demais ramos de seguros da Caixa.

