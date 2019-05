Caixa Seguridade quer atrair resseguradoras em venda de balcão

A Caixa Econômica Federal vai abrir o processo competitivo que fará em seguros também para resseguradoras. O intuito é atrair players locais e internacionais para algumas das sociedades que vai estruturar junto à Caixa Seguridade. Uma das áreas que deve abrir para a disputa de resseguradoras é a de grandes riscos, uma vez que os volumes dos contratos são mais altos e, portanto, os sinistros, mais vultosos.

Põe o dedo aqui. O processo competitivo do balcão de seguros da Caixa vai selecionar parceiros em segmentos como habitacional, capitalização, saúde, grandes riscos, dentre outros. Nas áreas de vida, prestamista e previdência, a Caixa está fechada com a sócia francesa CNP Assurances, embora tenha revisto as condições do contrato na gestão atual.

Na porta. A seleção de parceiros, que deve ser ofertada ao mercado em breve, antecede a abertura de capital da Caixa Seguridade, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano. Procuradas, Caixa e Caixa Seguridade não comentaram.