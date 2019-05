Caixa Seguridade recebe propostas de bancos para IPO até sexta

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, receberá até sexta-feira, dia 17, as propostas dos bancos de investimento para selecionar o sindicato que vai assessorar a operação bilionária que inclui a venda do balcão (M&A, na sigla em inglês) e a abertura de capital, prevista para o segundo semestre. As apresentações ocorrem na próxima semana. As instituições financeiras receberam o aviso na sexta-feira passada, dia 10, conforme noticiou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em evento da instituição.

Põe o dedo aqui. O número de bancos selecionados deve ser norteado pela atual gestão, que defende um sindicato mais enxuto e dedicado à operação. A ideia é ter quatro assessores, sendo um deles líder da operação juntamente com o banco de investimento da Caixa. No entanto, se o IPO do braço de seguros, que será listado no Brasil e no exterior, ultrapassar os R$ 10 bilhões – e existe tal possibilidade – esse número pode crescer, chegando a sete players, por exemplo. Vale lembrar que o potencial do IPO da Caixa Seguridade depende, sobretudo, de como será vendido o balcão e a que preço.

Dupla função. O banco líder do IPO da Caixa Seguridade ao lado do próprio banco público será, provavelmente, o escolhido para assessorar a venda do balcão, que se dará em duas etapas. Primeiro bloco: seguro de automóvel, consórcio, seguro habitacional e residencial e capitalização; segundo: grandes riscos, saúde e odontologia. Enquanto isso, Caixa e a sócia francesa CNP Assurances seguem perto de concluir as negociações dos demais ramos que não foram ofertados ao mercado. Procuradas, Caixa e Caixa Seguridade não comentaram.