Caixa Seguridade receberá oferta não-vinculante em julho

Coluna do Broadcast

A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do banco estatal, deve receber ofertas não-vinculantes de interessados em meados de julho. Nesta segunda-feira, 10, terminou a segunda rodada da negociação do canal de vendas de seguro da Caixa. A sócia francesa CNP Assurances segue negociando com a Caixa em paralelo nos ramos que já tinha fechado: vida, previdência e prestamista.

Até agora, a média de interessados na Caixa foi de oito empresas por ramo em um total de mais de 15 grupos participantes, sendo que alguns assinaram contrato de exclusividade. Na segunda rodada, porém, a demanda por negócio deve ser menor, uma vez que os segmentos em questão são mais específicos: saúde e odontologia, grandes riscos e assistências 24 horas. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou.