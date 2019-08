Caixa Seguridade receberá ofertas não-vinculantes para vender seguros de terceiros aos clientes

Coluna do Broadcast

A Caixa Seguridade, que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, receberá as ofertas não-vinculantes para vender seguros de terceiros aos clientes do banco nas áreas grandes riscos, saúde, odontologia e assistência 24 horas até 27 de agosto. A etapa visa selecionar candidatos para a fase dois da disputa. Dentre os nomes que assinaram contrato de confidencialidade, estão o ressegurador IRB Brasil Re e empresas do setor de saúde como Amil, Hapvida, NotreDame Intermédica e SulAmérica. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou