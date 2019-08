Caixa Seguridade selecionará 4 melhores lances e propõe revezar chairman

A Caixa Seguridade vai selecionar até quatro seguradoras com os melhores lances dos interessados em oferecer seguros através da rede do banco federal. A análise de cada oferta será independente para cada segmento. A Caixa Seguridade estrutura acordos de 20 anos nas áreas de seguro habitacional e residencial, automóvel, consórcio, capitalização, grandes riscos, saúde, planos odontológicos e serviços de assistência 24 horas.

Governança. A gestão dessas parcerias já tem um esboço. A Caixa Seguridade propôs aos futuros sócios revezar a indicação da alta cúpula dos Conselhos de Administração desses negócios. Quando a holding escolher o presidente do colegiado, caberá ao potencial parceiro as nomeações para o presidente do conselho fiscal e vice-versa. Caberá objeção por ambas as partes, mas terá de ser justificada.

Fifty-fifty. Os Conselhos de Administração das joint ventures da Caixa com o mercado terão número par de integrantes, com a mesma quantidade para cada sócio. Voto de minerva e membros independentes estariam descartados.

Pode mudar. O modelo, proposto aos interessados em disputar a segunda fase do balcão de seguros da Caixa, é o desenhado até o momento. Como as negociações ainda terão vários capítulos, ajustes podem ocorrer até o fechamento das parcerias. Procurada, a Caixa Seguridade não comentou.

