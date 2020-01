Caixa seleciona bancos para IPO de Seguros de R$ 15 bi

A Caixa Econômica Federal selecionou o sindicato de bancos que coordenará a oferta inicial de ações de sua unidade de Seguros, a Caixa Seguridade, em uma oferta estimada em R$ 15 bilhões. Fazem parte do grupo Morgan Stanley, que ajudou o banco na reestruturação do negócio, Credit Suisse, Bank of America, Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Santander, Brasil Plural, além da própria Caixa.

Peso pesado. O valor estimado para a abertura de capital, de R$ 15 bilhões, equivale a 25% dos R$ 60 bilhões que a Caixa Seguridade espera valer em sua segunda tentativa de colocar os pés na bolsa, conforme antecipou o Broadcast no domingo, dia 05.

Cronograma. A oferta deverá ser precificada entre março e abril e acontecer apenas na B3. Não haverá uma dupla listagem, como se previa inicialmente. O pedido para a oferta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ocorrerá após o aval do conselho do banco público. Procurada, a Caixa não se pronunciou.

