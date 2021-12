Caixa eleva juro do crédito imobiliário, vitrine do governo Bolsonaro

Após segurar as taxas de juros do financiamento imobiliário pela maior parte do ano, mesmo com a decaída da economia brasileira, a Caixa Econômica Federal, enfim, subiu o sarrafo. O intervalo da taxa cobrada da linha corrigida pela Taxa Referencial (TR) – que representa a grande maioria dos empréstimos – aumentou da faixa de 7% a 8% ao ano para 8% a 8,99% ao ano. Considerando o ponto médio da taxa, a prestação de um financiamento de R$ 300 mil aumentará de R$ 2.646,81 para R$ 2.879,78. A nova taxa da linha corrigida pela TR entrou em vigor dia 23 de novembro e aparece no site da Caixa. A página não informa, no entanto, que os reajustes aconteceram, nem traz comparativos. Os dados anteriores foram coletados pela reportagem em outubro junto à assessoria de imprensa do banco.

Demais modalidades

A linha de crédito imobiliário corrigida pela Poupança continua com taxas a partir de 2,95%. Em outras linhas, houve reajustes nos últimos meses. No caso da linha atrelada ao IPCA, houve um pequeno aumento no piso, subindo de 3,55% a 4,95% para 3,95% a 4,95% ao ano. A modalidade de financiamento com taxa fixa foi a que mais avançou, saindo de 8,25% a 9,75% para 9,75% a 10,75% ao ano.

Vitrine

O crédito para o mercado imobiliário tem sido uma das principais vitrines do governo de Jair Bolsonaro. Foi na sua gestão, por exemplo, que a Caixa lançou as linhas corrigidas por IPCA e Poupança – um pleito antigo dos incorporadores.

Apesar da disparada dos juros futuros neste ano, o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, repetiu várias vezes que não subiria os juros do crédito imobiliário.

Já nas últimas semanas, com a piora do ambiente econômico, Guimarães foi forçado a ajustar o discurso. Ele passou a declarar que o banco não poderia deixar de repassar o aumento dos juros, mas ponderou que não tem repassado todo o aumento, a fim de ganhar mercado. Em evento nesta semana, Guimarães afirmou que, no que depender da Caixa, não vai faltar crédito, e que o crescimento no ano que vem deve ser da ordem de 10%.

Os outros grandes bancos brasileiros – Bradesco, Itaú e Santander – subiram as taxas duas vezes neste semestre.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 02/12/21, às 11h49.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter