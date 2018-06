Caixa vai replicar modelo do BB e ter corretora de seguros própria

Enquanto isso, a Caixa Econômica Federal considera seguir os passos do Banco do Brasil e montar a sua própria corretora de seguros. O plano, com previsão de ser posto em prática após a conclusão da reorganização das parcerias nesta área, é elevar as receitas da distribuição de apólices e ter uma parceira apenas para segmentos que exijam esforço de venda. Já em ramos em que esse apoio não é necessário, tais como prestamista (atrelado a financiamentos) e habitacional, a ideia é ter uma empresa 100% própria.

Mais é mais

Hoje, toda a distribuição de seguros da seguradora do banco, a Caixa Seguros, é feita pela Wiz Corretora. No entanto, com sua participação de apenas 12%, além de não deter o controle da empresa, o banco tem de dividir os ganhos com sócios. Já o BB tem sua própria corretora. Após a reorganização das operações de seguros, que formam a Caixa Seguridade, a Wiz poderá disputar com outras interessadas uma parceria para atuar como co-corretora, ou seja, apenas em segmentos nos quais a holding considerar que é necessário um esforço de venda.

