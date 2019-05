Caixa vai selecionar parceiro em maquininhas em dez dias

A Caixa Econômica Federal vai enviar em dez dias o convite para donos de maquininhas disputarem parceria que fará para entrar no setor de cartões. É o único grande banco que não está com os pés no ramo que movimenta mais de R$ 1 trilhão por ano. A Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, é a atual parceira da Caixa. Todos do mercado, porém, olham para a parceria por conta do tamanho do canal de distribuição do banco público.

Segunda bandeira. Em paralelo, a Caixa também seleciona um parceiro para constituir uma segunda bandeira de cartões. Estariam no páreo as gigantes internacionais Visa e Mastercard, a japonesa JCB, com a qual o banco já tem parceria, e ainda a China Union Pay.

Made in China. Os chineses da Union Pay estão sondando o mercado brasileiro. Dizem que querem entrar aqui de toda maneira.

Fica como está. A ideia da Caixa é manter sua participação na Elo, da qual é sócia com Bradesco e Banco do Brasil. Procurada, a Caixa não comentou. A Visa informou que é parceira da Caixa há mais de 20 anos e participa de toda e qualquer concorrência. A Mastercard não se manifestou.

