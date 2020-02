Calçados Bibi cresce 14% em 2019 e prepara chegada à Romênia e ao Equador

A Calçados Bibi viu sua receita crescer 14% no ano passado, quando abriu 18 novas lojas, obtendo um faturamento de mais de R$ 132 milhões. Fechou o ano com 123 unidades, sento 21 lojas próprias e chegou à Romênia e ao Equador. A empresa já tinha operações no Peru e na Bolívia, além de exportar para mais de 70 países. Para este ano, a fabricante de sapatos infantis pretende ter mais 51 novas unidades, sendo 10 fora do Brasil.

