Calote do consumidor cai 1,4% no acumulado de 12 meses, diz Boa Vista

Dando sequência aos três anos consecutivos de queda, a inadimplência caiu 1,4% no período de 12 meses encerrados em fevereiro na comparação com igual período antecedente, segundo levantamento da Boa Vista. Quando comparado com fevereiro de 2018, o indicador recuou 6,1%.

Estabilização Para a Boa Vista, os números de fevereiro sinalizam a estabilização na inadimplência no País. Essa tendência só deve se manter, entretanto, se o mercado de trabalho e a renda evoluírem com mais força. Entre as regiões do País, a queda mais acentuada ocorreu no Centro-Oeste, com recuo de 3,9% em 12 meses. //Patrick Cruz

