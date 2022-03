Calote russo se aproxima, com investidores sentados sobre US$ 147 bi em bonds

A Rússia deve entrar em default (calote) na próxima quarta-feira, dia 16, e as consequências ainda são incalculáveis. Nesse dia, vencerão US$ 117 milhões em juros referentes a dois títulos de dívida (bonds) do país, que somam US$ 4,5 bilhões. É dado como certo que não haverá pagamento.

A Moody’s aponta chance de os investidores perderem entre 35% e 65% do valor investido. No mercado, os papéis são cotados com desvalorização, na média, de 80%.

Se conseguir driblar esse vencimento, a Rússia tem à frente, em 4 de abril, outro ainda maior, que supera US$ 2 bilhões. Com boa parte das reservas de US$ 600 bilhões em moeda estrangeira travada pelos bloqueios aos sistemas internacionais, há dúvida se haverá dinheiro para honrar.

A maior parte dos grandes bancos brasileiros e estrangeiros consultados não quer falar sobre o assunto. Em decorrência das sanções econômicas do Ocidente à Rússia, aproximadamente US$ 147 bilhões em bonds emitidos pelo governo e por empresas russas no exterior, em valor de face, está queimando nas mãos de grandes fundos que investem em emergentes, como Pimco e BlackRock, entre outros. Não é possível vender ou comprar esses papéis.

A Rússia declarou que vai pagar suas obrigações em moedas estrangeiras em rublos, pela taxa de câmbio oficial. Para a Moody’s, como essa taxa pode implicar perda em relação à praticada pelo mercado, os investidores seriam prejudicados e um default aconteceria da mesma forma.

Saída de investidores

O problema não para por aí. A declaração de calote implica que outras dívidas podem se tornar impagáveis. Já há chamada de margens de credores que deram bonds russos como garantia para alavancar operações de crédito junto a bancos.

Não há, entretanto, uma leitura clara do peso desse calote no mercado financeiro. O que se sabe é que a Rússia perdeu importância como destino de investimento estrangeiro desde 2014, após a anexação da Crimeia.

O país foi retirado dos dois principais índices de referência do mercado de dívida do JPMorgan, no qual sua representação vinha caindo e já se encontrava na casa de 1%.

Investidores continuam saindo de fundos dedicados a países emergentes de toda a forma. Os resgates feitos na semana passada atingiram o maior volume em mais de dois anos, no valor de US$ 2 bilhões.

Além do calote em si, outro temor é sobre o que o evento pode representar em um ambiente internacional muito tenso, dado o impacto na economia real, especialmente na Europa. É um ingrediente a mais – e definitivamente não é bom.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/03/22, às 18h10.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com